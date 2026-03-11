Fabrizio Corona sbatte la testa sul soffitto di una discoteca salendo sulla consolle poi alza le braccia in segno di vittoria - VIDEO
Un video virale mostra Fabrizio Corona mentre si trova in una discoteca, salendo sulla consolle del DJ e sbattendo la testa contro il soffitto. Dopo aver colpito il soffitto, Corona si inginocchia improvvisamente e poi si rialza senza apparenti conseguenze, alza le braccia in segno di vittoria e si mostra in atteggiamenti energici. La scena si è diffusa rapidamente sui social network.
Dopo aver picchiato la testa, Corona si abbassa di colpo inginocchiandosi, poi si rialza come se nulla fosse successo In un video diventato virale sui social, Fabrizio Corona sbatte la testa contro il soffitto di una discoteca salendo in piedi sulla consolle del dj. A causa del colpo si piega.
