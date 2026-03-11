Fabrizio Corona sbatte la testa sul soffitto di una discoteca salendo sulla consolle poi alza le braccia in segno di vittoria - VIDEO

Un video virale mostra Fabrizio Corona mentre si trova in una discoteca, salendo sulla consolle del DJ e sbattendo la testa contro il soffitto. Dopo aver colpito il soffitto, Corona si inginocchia improvvisamente e poi si rialza senza apparenti conseguenze, alza le braccia in segno di vittoria e si mostra in atteggiamenti energici. La scena si è diffusa rapidamente sui social network.