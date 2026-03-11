Fabrizio Cesetti Pd | I rappresentanti delle istituzioni si sottopongano costantemente ai test antidroga

Da anconatoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Marche si sta valutando l’istituzione di una giornata dedicata alla lotta contro droga e alcol. Fabrizio Cesetti, esponente del Partito Democratico, ha commentato che i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero sottoporsi regolarmente ai test antidroga. La proposta mira a sensibilizzare e promuovere un impegno concreto contro le dipendenze, anche se al momento non sono stati annunciati dettagli ufficiali.

ANCONA – Nelle Marche potrebbe a breve essere istituita la “Giornata regionale per la lotta alla droga e alla dipendenza dall’alcol”. Almeno questa è la Proposta di legge avanzata dal consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti e sottoscritta poi da tutti i colleghi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

