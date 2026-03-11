F1 Vasseur presenta il GP di Cina | Weekend Sprint con pochissimo tempo per lavorare

Il team di Formula 1 si sta preparando per il secondo appuntamento del campionato, che si svolgerà sul circuito di Shanghai. Vasseur ha annunciato che sarà un weekend Sprint, con un tempo molto ridotto per le sessioni di lavoro. La Ferrari affronta questa gara con le nuove monoposto del 2026, in vista di un fine settimana intenso.

La Ferrari si prepara al secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sul circuito di Shanghai, primo weekend Sprint della stagione con le nuove monoposto 2026. Dopo il debutto stagionale di Melbourne, la Formula 1 resta nell’area Asia-Pacifico per il Gran Premio di Cina, secondo round del Mondiale e primo weekend Sprint del 2026 sul circuito di Shanghai. Il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha presentato così la gara:“Il Gran Premio di Cina arriva subito dopo Melbourne e rappresenta una sfida diversa sotto molti punti di vista. È un weekend Sprint, quindi avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture e questo renderà ancora più importante la preparazione fatta a Maranello e al simulatore”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

GP Cina, torna la Sprint: tutte le statistiche della gara di re VerstappenDomenica la F1 torna in pista a Shanghai per il GP di Cina e questa seconda prova del Mondiale 2026 sarà anche la prima col formato Sprint nel...

F1 2026: dopo il GP Cina, la FIA valuta nuove regole sulDopo la prima prova stagionale in Australia, il regolamento della Formula 1 è sotto osservazione diretta.

Contenuti e approfondimenti su Weekend Sprint

Temi più discussi: Frederic Vasseur: Affronteremo il weekend in Australia con concentrazione e umiltà; F1 | Ferrari, Vasseur: Buona base, ma la strada è ancora lunga; Ferrari sul podio in Australia, Vasseur lancia la sfida: A breve aggiornamenti per recuperare su Mercedes; F1, per Ferrari il terzo posto in Australia è un solido inizio.

Vasseur: In Australia segnali incoraggianti, in Cina vogliamo continuare a progredireIl team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha presentato così il weekend in Cina, rivedremo l'ala Macarena? formulapassion.it

Ferrari, Vasseur: Da Melbourne segnali positivi, in Cina obiettivo weeeknd pulitoIl team principal della Ferrari verso il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Shanghai: Sarà una sfida diversa sotto tanti punti di vista, è un fine settimana con la Sprint, quindi con me ... sport.sky.it

“Continueremo a raccogliere dati e a lavorare per migliorare la vettura. Stiamo ancora imparando e vogliamo affrontare questa settimana con più impegno. Naturalmente, è un weekend sprint, quindi avremo meno tempo per lavorare sulla messa a punto della - facebook.com facebook

#F1 | Vasseur: "Col weekend Sprint sarà ancora più importante il lavoro al simulatore" x.com