Exodos-Exit guardare la migrazione che non vogliamo vedere

In Italia, a partire dagli anni Settanta, si sono verificati i primi flussi migratori provenienti dall’estero. La richiesta di manodopera a basso costo ha portato molte persone a spostarsi nel paese, spesso per svolgere lavori umili. La presenza di migranti è cresciuta nel tempo, riflettendo un fenomeno che ha influenzato il mercato del lavoro e la società italiana.

In Italia i primi flussi migratori iniziano negli anni Settanta. La pancia calda dell’Italia ospitava, tra indulgenza e fastidio, manodopera a buon mercato soprattutto per lavori umili che iniziavano a scarseggiare. Si aggiungono ai tanti dialetti italiani nuove lingue a formare un ventaglio di suoni indecifrabili. La società italiana, alla fine del secolo scorso, gode ancora di buona salute: la borghesia avanza, gli studenti aumentano, gli operai acquistano diritti, i migranti lentamente si inseriscono nelle nostre case. L’Italia si scopre avvolta dai miti del successo e del capitalismo, da politici che giocano a fare le star hollywoodiane, dal desiderio diffuso di viaggiare verso mete esotiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Exodos-Exit, guardare la migrazione che non vogliamo vedere Articoli correlati Quelle macchie rosse che non vogliamo vedereDalle passerelle di Valentino al fango di al Hol: lo stesso colore attraversa la moda, la guerra e il tradimento dell’autonomia curda, mentre... Il collasso delle auto che non vogliamo vedereLa denuncia della Fim-Cisl è un atto di accusa anche contro il governo: l'automotive non chiede protezione simbolica ma scelte operative che possano...