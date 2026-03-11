ex ginecologo avrebbe concepito almeno 16 figli con inseminazioni non autorizzate

Un ex ginecologo è stato accusato di aver concepito almeno 16 figli attraverso inseminazioni non autorizzate. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato il proprio sperma durante le procedure senza informare o ottenere il consenso delle pazienti coinvolte. Le autorità stanno esaminando le pratiche adottate e le eventuali responsabilità legali dell’uomo. La vicenda ha sollevato numerosi dubbi sulla gestione delle procedure mediche e sulla tutela dei diritti delle pazienti.

L'accusa: inseminazioni con il proprio sperma senza il consenso delle pazienti. Un grave caso di abuso medico emerso nei Paesi Bassi sta scuotendo il sistema sanitario del Paese. Un ex ginecologo che lavorò tra gli anni '60 e '70 ad Arnhem avrebbe infatti inseminato artificialmente alcune pazienti utilizzando il proprio sperma, senza che le donne ne fossero informate. Secondo le ricostruzioni, il medico avrebbe concepito almeno 16 figli attraverso questa pratica. L'uomo operava presso la struttura che oggi è conosciuta come Rijnstate Hospital, uno dei principali centri sanitari della città di Arnhem. L'indagine e la confessione del medico.

