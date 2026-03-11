L’attore che ha interpretato Ash in Evil Dead ha spiegato perché non partecipa più attivamente al franchise. Ha dichiarato che non è coinvolto nella produzione di Evil Dead Burn, il nuovo film atteso per questa estate. La sua scelta di non essere più in prima linea nel progetto è stata comunicata pubblicamente. La pellicola sarà realizzata senza la sua presenza sul set.

L'interprete di Ash ha raccontato il motivo per cui non è coinvolto in modo attivo nella realizzazione di Evil Dead Burn, in arrivo in estate. Bruce Campbell ha svelato il motivo per cui ha deciso di non essere più coinvolto nel franchise horror iniziato con La casa, il cult degli anni '80 diretto da Sam Raimi. L'attore, nel corso degli anni, ha recitato in tre lungometraggi e nella serie Ash vs. Evil Dead, oltre a essere coinvolto come produttore del reboot del 2013 e dei successivi progetti per il grande schermo. Il passo indietro compiuto da Campbell Evil Dead Burn, il prossimo film della saga, è stato diretto da Sebastien Vanicek e arriverà nei cinema in estate. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Evil Dead: Bruce Campbell spiega perché non è più coinvolto nel franchise horror

