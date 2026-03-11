Euroapi Brindisi | Nessun posto di lavoro vada perso Sanofi si assuma le proprie responsabilità

A Brindisi, i consiglieri comunali del PD esprimono il loro sostegno alla vertenza riguardante lo stabilimento farmaceutico Euroapi, ex Sanofi. In una nota, affermano che nessun posto di lavoro deve andare perduto e chiedono a Sanofi di assumersi le proprie responsabilità. La questione riguarda la tutela dei lavoratori e il futuro dello stabilimento.

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Francesco Cannalire, Alessio Carbonella, Denise Aggian, consiglieri comunali PD Brindisi In merito alla complessa vertenza che interessa lo stabilimento farmaceutico Euroapi, ex Sanofi, di Brindisi vogliamo esprimere il nostro pieno e convinto sostegno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Articoli correlati

La crisi del consorzio universitario, la Cgil: "Il Comune si assuma le proprie responsabilità"La Cgil di Agrigento interviene dopo le dimissioni irrevocabili del vicepresidente dell’Empedocle – Consorzio universitario di Agrigento, Giovanni...

Il consorzio universitario a rischio scomparsa, l'affondo della Cgil: "Il Comune si assuma le proprie responsabilità"La Cgil di Agrigento interviene dopo le dimissioni irrevocabili del vicepresidente dell’Empedocle – Consorzio universitario di Agrigento, Giovanni...

Tutto quello che riguarda Euroapi Brindisi

Argomenti discussi: Agenzia regionale 206.26 Di Sciascio su vertenza Euroapi (ex Sanofi) di Brindisi.

Vertenza Euroapi (ex Sanofi) di Brindisi, confronto in Regione sulla due diligence per la cessione dello stabilimentoSi è tenuto a Bari, nel palazzo della Presidenza, il tavolo convocato dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Lavoro, Eugenio Di Sciascio, a cui hanno partecipato la task force ... ilikepuglia.it

Euroapi, a rischio il lavoro di 500 addetti tra dipendenti e indottoIl futuro di 500 persone - tra dipendenti diretti dell'Euroapi di Brindisi e indotto - è sempre più incerto da quando, due anni fa, lo stabilimento è stato messo in vendita, e per questo i sindacati ... rainews.it