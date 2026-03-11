Etro Cardigan | tra barocco e comfort vale l’investimento?

Un nuovo cardigan di Etro combina dettagli decorativi ispirati al barocco con un design pensato per il comfort. La maglia presenta motivi ricamati e un taglio che si adatta alle esigenze di chi cerca stile senza rinunciare alla praticità. La proposta si rivolge a chi desidera un capo versatile, adatto a diverse occasioni, e si distingue per i materiali scelti e la lavorazione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tocco mohair e barocco: cosa prova la pelle contro il blu navy. L'incontro tra la mano e questo cardigan Etro inizia con una sensazione di morbidezza immediata, tipica del misto mohair che viene utilizzato nella sua realizzazione. Il tessuto non è grezzo o ruvido; al contrario, la lavorazione a maglia conferisce al capo una struttura aperta che permette alla pelle di percepire l'aria mentre si mantiene il calore corporeo. Questa qualità tattile distingue il capo da semplici maglioni in lana ordinaria, offrendo una consistenza che abbraccia senza appesantire.