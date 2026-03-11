Estrazione Million Day di oggi 11 marzo 2026 | i numeri vincenti di mercoledì

L’estrazione Million Day di oggi, 11 marzo 2026, si è svolta come di consueto, con i numeri vincenti annunciati in diretta live. I numeri estratti sono stati comunicati immediatamente dopo il sorteggio, garantendo trasparenza e rapidità. La lotteria si tiene ogni mercoledì, coinvolgendo i giocatori che aspettano di conoscere i numeri fortunati. La pubblicazione dei risultati avviene attraverso i canali ufficiali e i mezzi di comunicazione.

Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l'estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell'estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, mercoledì 11 marzo 2026, LIVE: Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l'estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 10 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 9 MARZOLE ESTRAZIONI DELL'8 MARZOLE ESTRAZIONI DEL 7 MARZOLE EESTRAZIONI DEL 6 MARZO ATTENZIONE: il gioco d'azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia.