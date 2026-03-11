Estradato il mafioso Dollarino

Emanuele Gregorini, noto come “Dollarino,” è stato estradato. È considerato un esponente del sistema mafioso lombardo. La sua cattura è avvenuta dopo un’operazione di polizia che ha portato all’arresto e all’estradizione. Gregorini era ricercato per diversi reati legati alla criminalità organizzata. La sua presenza sul territorio italiano ha rappresentato un elemento di preoccupazione per le forze dell’ordine.

Emanuele Gregorini (nella foto), ritenuto un esponente del sistema mafioso lombardo come rappresentante del clan camorristico "romano", è stato estradato e portato nel carcere di Voghera dalla Colombia ieri mattina con un volo arrivato a Linate, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Lo ha fatto sapere Procura di Milano ricordando che Gregorini, detto 'Dollarino', era stato arrestato il 17 marzo dalle forze di polizia colombiane in un appartamento di Bogotà. Una volta concluso l'iter per l'estradizione, 'Dollarino' e' stato portato in Italia da dove era fuggito alcuni giorni prima della pronuncia...