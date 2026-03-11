Esselunga e Coop stanno cercando personale in Toscana, con nuove selezioni aperte nei supermercati della regione. Le offerte riguardano vari profili lavorativi e sono rivolte a candidati interessati a inserirsi nel settore della grande distribuzione. Le aziende hanno annunciato le opportunità di lavoro attraverso i propri canali ufficiali, invitando i candidati a presentare le domande di assunzione.

La grande distribuzione cerca personale in Toscana. Esselunga ha avviato nuove selezioni per diversi profili nei supermercati della regione. L’azienda è alla ricerca di allievi responsabili da inserire nei punti vendita d Arezzo e Pistoia, dove potranno lavorare nei reparti a libero servizio – come cassa, drogheria, latticini e salumi, frutta e verdura – oppure nei reparti freschi di gastronomia, macelleria, panetteria e pescheria. Il ruolo prevede un percorso formativo strutturato che combina attività in aula e formazione sul campo, con l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e organizzative fino ad arrivare, nel tempo, alla gestione del reparto e al coordinamento del personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esselunga e Coop. Tante opportunità

Articoli correlati

Supermercati aperti a Capodanno, da Coop e Conad a Carrefour, Lidl, Esselunga e Aldi: la lista completa con gli orariQuali sono i supermercati aperti oggi primo gennaio 2026? Sarà possibile fare la classica spesa e dove? Il primo giorno dell'anno si annuncia...

Bnp Paribas. Tante opportunitàIl settore bancario continua a offrire opportunità di lavoro anche in Toscana, con ricerche che spaziano dai profili specializzati a quelli junior.

Svuota la spesa Esselunga e Coop con tante offerte

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Esselunga e Coop Tante opportunità

Temi più discussi: Esselunga e Coop. Tante opportunità; Altroconsumo testa le marmellate di albicocche in istituto alberghiero emiliano; Scopri dove conquistare il gattino Thun con le uova di Pasqua Bauli Grandi Firme 2026!.

Grande distribuzione. Tante opportunitàLa grande distribuzione cerca personale in Toscana. Esselunga ha avviato nuove selezioni per diversi profili nei supermercati ... msn.com

A Firenze domina CoopLa classifica è dominata dalla rete Coop che occupa gran parte delle prime posizioni grazie a prezzi generalmente competitivi. Tuttavia, non tutti i negozi applicano le stesse condizioni: se il punto ... ilfattoalimentare.it

Esselunga. . La nostra box tricolore, accompagnata dalla bandiera italiana. Ecco il nostro dono simbolico per sostenere gli azzurri del Comitato Italiano Paralimpico ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 #UnitiPerPassione - facebook.com facebook