esiste una palestra ricoperta di jeans ed è un'opera d'arte

In Messico si trova una palestra unica nel suo genere, completamente rivestita di denim. L’intera struttura è stata coperta con tessuto di jeans, trasformandosi in un’opera d’arte. Questo progetto ha attirato l’attenzione di visitatori e appassionati di design. La palestra si distingue per l’uso insolito dei materiali e la sua particolare estetica.

Sapete che in Messico esiste una palestra completamente ricoperta di denim? Ecco tutti i dettagli del progetto.