Oggi pomeriggio a Taglio Corelli di Alfonsine, un veicolo Turbo Daily è uscito di strada e si è ribaltato in un fosso. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, che sono state soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero e i rilievi dei carabinieri. Non sono ancora state rese note le cause dello scontro.

Alfonsine (Ravenna), 11 marzo 202 6. Paurosa uscita di strada di un Turbo Daily oggi pomeriggio poco prima delle 16.30 in via Torretta, all'altezza di Taglio Corelli di Alfonsine. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali, un 28enne di Voltana che era al volante, è stato trasportato con l'elicottero di 'Bologna Soccorso' all'ospedale 'Bufalini' di Cesena con un codice di media gravità. La persona che gli sedeva accanto, un 25enne anch'egli di Voltana, è stato trasportato all'ospedale di Lugo in ambulanza, per fortuna in non gravi condizioni. Il Daily percorreva via Torretta co n direzione di marcia Alfonsine-Voltana e l'uscita di strada è avvenuta, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna, all'altezza del civico 71.

© Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada e finisce la sua corsa nel fosso: due feriti a Taglio Corelli di Alfonsine

