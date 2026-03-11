Errani Paolini-Guo Mladenovic oggi in tv WTA Indian Wells 2026 | orario programma streaming

Oggi in tv si svolgono le partite di Errani e Paolini contro Guo e Mladenovic nel torneo WTA 1000 di Indian Wells 2026. I match fanno parte dei BNP Paribas Open, uno degli appuntamenti principali del circuito femminile. Le due coppie si sfidano nel programma odierno, visibile in streaming e su alcuni canali televisivi dedicati.

I BNP Paribas Open 2026 di tennis, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena gli ultimi due quarti di finale di doppio ad Indian Wells, in California (Stati Uniti), oggi, mercoledì 11 marzo: scenderanno in campo le teste di serie numero 1, le azzurra Sara Errani e Jasmine Paolini, le quali affronteranno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic. Il match di doppio che vedrà protagonista le tenniste italiane sarà il quinto ed ultimo incontro di giornata sullo Stadium 1, con il programma che scatterà alle ore 19.00 italiane, ma il quarto match del programma si giocherà comunque non prima delle ore 2.00 italiane di giovedì 12 marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Guo/Mladenovic oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streaming Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Sara... Errani/Paolini-Cristian/Tauson oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario giovedì 5 marzo e streamingOggi, giovedì 5 marzo, giornata d’esordio nel tabellone di doppio del WTA1000 di Indian Wells (USA) per Sara Errani e Jasmine Paolini. Tutto quello che riguarda Errani Paolini Guo Mladenovic oggi in... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson 6-2, 7-6, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le azzurre sopravvivono al vento e ad un folle 2° set; WTA Indian Wells 2026: Venus Williams fuori con onore, Errani/Paolini vincono in doppio; LIVE Errani/Paolini-Xu/Yang 6-2 7-5, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: le campionesse olimpiche approdano ai quarti; Errani/Paolini-Xu/Yang oggi, ATP Indian Wells 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Errani/Paolini-Guo/Mladenovic, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della semifinaleArticolo: WTA Indian Wells 2026, continua la marcia di Sabalenka. Bene Errani/Vavassori nel doppio misto Articolo: Errani/Vavassori-Krawczyk/Skupski si vedrà in tv? Orario ATP Indian Wells 2026 e ... oasport.it WTA Indian Wells, doppio: Errani e Paolini ai quarti di finaleTennis - WTA | Errani e Paolini raggiungono i quarti di finale del doppio a Indian Wells. Partita spettacolare, vinta di esperienza ... ubitennis.com ERRANI E PAOLINI RAGGIUNGONO I QUARTI! Sara e Jasmine superano in due set la coppia formata da Wu/Yang per 6-2/7-5 e staccano così il pass per i quarti di finale del 1000 di Indian Wells. Prossime avversarie: Guo/Mladenovic. . . - facebook.com facebook Jas e Sarita continuano la corsa, ai quarti troveranno Guo e Mladenovic x.com