Eric Cantona | Mandiamo i presidenti per primi al fronte Ci sarebbero meno guerre

Eric Cantona, ex calciatore e figura pubblica, ha recentemente espresso una proposta sulla gestione dei conflitti, suggerendo di inviare i presidenti delle squadre al fronte per ridurre i rischi di guerre. Conosciuto per il suo modo diretto di parlare di questioni sociali e sportive, Cantona torna a parlare di temi controversi con la stessa passione che lo ha sempre contraddistinto durante la sua carriera.

Eric Cantona non ha mai perso l'abitudine di affrontare i temi caldi con la stessa veemenza con cui calcava il prato dell'Old Trafford. L'ex leggenda del Manchester United, oggi impegnato tra musica e cinema, ha scagliato un affondo durissimo contro le dinamiche belliche contemporanee, focalizzandosi in particolare sui conflitti che stanno infiammando il Medio Oriente. Invitato su Canal+ per presentare il suo ultimo lavoro discografico, Perfect imperfection, il 59enne ha proposto una provocazione radicale per tentare di arginare l'impeto dei leader mondiali: «una legge internazionale che stabilisca che, se un presidente decide di fare la guerra, debba essere il primo ad andare al fronte, invece di mandare ragazzi di 18 anni».