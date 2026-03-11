Erap Marche | 15mila case cantieri sbloccati e trasparenza

Il Consiglio Direttivo di Erap Marche ha avviato le attività con il nuovo presidente Tommaso Fagioli. Sono stati sbloccati i cantieri relativi a circa 15.000 case e si stanno implementando misure di trasparenza nelle procedure. La riunione ha segnato l'inizio di un nuovo percorso per l'ente, con obiettivi di rilancio e di miglioramento delle attività.

Il Consiglio Direttivo di Erap Marche ha iniziato ufficialmente il suo lavoro, guidato dal nuovo presidente Tommaso Fagioli. La nuova governance si propone di gestire oltre 15mila alloggi nella regione con un approccio basato sul dialogo e sulla trasparenza operativa. L'assemblea si è tenuta ad Ancona, dove i membri del consiglio hanno definito le priorità immediate per l'ente che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico regionale. Tra gli obiettivi principali figurano la risoluzione degli appalti bloccati e la conclusione dei cantieri nei tempi stabiliti per rendere disponibili le case agli aventi diritto. Governance rinnovata e presenza sul territorio.