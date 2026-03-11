Era così piccolo Schianto choc al semaforo | mamma e papà gravissimi morto il figlio neonato

Una mattina al semaforo si è conclusa in tragedia quando un incidente ha coinvolto una mamma, un papà e il neonato che portavano in braccio. La vettura si è scontrata violentemente, lasciando i genitori in condizioni gravissime e provocando la morte del bambino. La scena ha lasciato sgomenti i presenti, che hanno assistito al dramma inaspettato.

Una mattina che sembrava come tante altre si è trasformata in pochi istanti in una tragedia che ha sconvolto una comunità intera. Un violento incidente stradale ha coinvolto una giovane famiglia, provocando conseguenze devastanti. Tutto è accaduto in pochi secondi, quando un’auto ferma a un semaforo è stata colpita con grande forza da un altro veicolo sopraggiunto alle sue spalle. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, lo scontro è avvenuto intorno alle 10:15 del mattino del 5 marzo. All’arrivo dei soccorritori la situazione è apparsa subito molto seria. I vigili del fuoco e le ambulanze hanno lavorato per liberare i passeggeri rimasti incastrati nei veicoli gravemente danneggiati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

