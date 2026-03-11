Epstein la sua eredità è di un miliardo di dollari | ecco cosa quanto e a chi andrà

Il patrimonio di Jeffrey Epstein ammonta a un miliardo di dollari e la sua eredità sta attirando l’attenzione di diverse figure coinvolte in procedimenti legali. Si conoscono le cifre, i beni e le persone a cui sono destinati i beni, ma molti dettagli restano ancora oggetto di discussione. La gestione di questa eredità è al centro di molte inchieste e analisi.

Il patrimonio lasciato da Jeffrey Epstein continua a sollevare interrogativi e controversie giudiziarie. L’eredità del finanziere statunitense, morto nel 2019, viene descritta da anni come una delle più controverse e complesse della cronaca internazionale: una fortuna enorme, ma gravata da procedimenti legali, risarcimenti alle vittime e dubbi su chi possa realmente beneficiarne. Le stime sul valore dell’asse ereditario non sono univoche. Diverse ricostruzioni indicano una cifra compresa tra 600 milioni e un miliardo di dollari, a cui si aggiunge un patrimonio immobiliare estremamente ampio, composto da circa 500 proprietà. Tuttavia, una parte significativa di questi beni sarebbe già stata ridimensionata da tasse, sanzioni e richieste di risarcimento avanzate dalle vittime degli abusi contestati all’ex finanziere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

