Il governo britannico ha annunciato che pubblicherà i documenti relativi ai file Epstein, inclusi quelli su Mandelson, dopo aver ricevuto un avviso da parte di Starmer sul rischio per la reputazione. La decisione arriva in un momento in cui le carte vengono rese pubbliche e si approfondiscono i dettagli delle relazioni tra figure pubbliche e Epstein. La vicenda coinvolge anche il governo di Londra, che si prepara a divulgare i documenti.

Gli Epstein files si spingono oltre i confini statunitensi. Anche il governo britannico è stato obbligato a pubblicare a partire da oggi i documenti sugli scambi di messaggi e di rapporti avvenuti transitati per Downing Street al tempo della designazione di Lord Peter Mandelson, che ha avuto una stretta frequentazione col defunto faccendiere pedofilo americano amico di vip e potenti. Ed emerge che l’attuale premier Keir Starmer ne fosse a conoscenza. In un rapporto preparato proprio per il primo ministro dal suo ufficio di gabinetto 9 giorni prima della formalizzazione della nomina di Mandelson, annunciata a dicembre del 2024, si fa riferimento all’evidenza di “rischi generali” sulla reputazione del potente ex ministro ed eminenza grigia del New Labour. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein files, Londra costretta a pubblicare i documenti su Mandelson: “Starmer avvertito del rischio reputazionale”

