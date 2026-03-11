Epstein e Trump | il file del 2004 rivela una chiamata
Un documento del 2004 rivela che il tycoon Donald Trump ricevette una chiamata da Jeffrey Epstein mentre quest’ultimo era coinvolto in un atto sessuale con una minorenne nuda. La comunicazione è stata resa nota di recente e riguarda un episodio che coinvolge entrambi i personaggi. Il file contiene dettagli sulla conversazione e sul contesto in cui si svolse.
Un documento emergente riporta che il tycoon Donald Trump ricevette una chiamata da Jeffrey Epstein mentre quest'ultimo era coinvolto in un atto sessuale con una minorenne nuda. L'episodio, datato al 2004, vede la vittima descrivere come il pedofilo si fosse spogliato e salito su un lettino durante la conversazione telefonica. La Casa Bianca ha già definito tali accuse infondate. L'evento si colloca nel passato remoto, ma le implicazioni giuridiche e politiche risuonano con forza nel presente del 2026. Le rivelazioni provengono da file non ancora resi pubblici fino a questo momento, creando un cortocircuito nella narrazione pubblica sulle relazioni tra i due uomini d'affari.
