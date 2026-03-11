Epstein e Trump | il file del 2004 rivela una chiamata

Un documento del 2004 rivela che il tycoon Donald Trump ricevette una chiamata da Jeffrey Epstein mentre quest’ultimo era coinvolto in un atto sessuale con una minorenne nuda. La comunicazione è stata resa nota di recente e riguarda un episodio che coinvolge entrambi i personaggi. Il file contiene dettagli sulla conversazione e sul contesto in cui si svolse.