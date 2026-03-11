Enzo Peperoni scomparso al setaccio i boschi tra Subiaco e Affile

Le ricerche di Enzo Peperoni, un uomo di 69 anni, continuano senza sosta nei boschi tra Subiaco e Affile. Scomparso sabato 7 marzo, la sua assenza ha generato grande preoccupazione tra i familiari, che non hanno più avuto contatti o tracce dell’uomo. Le operazioni di ricerca coinvolgono diverse squadre che perlustrano l’area senza ancora esiti positivi.

Proseguono le ricerche di Enzo Peperoni, il 69enne che è scomparso sabato 7 marzo. Sono giorni di angoscia per i familiari, che non hanno più notizie del proprio caro. Ogni giorno la speranza è che possano giungere notizie positive, per una vicenda che sta tenendo in apprensione le comunità di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Enzo Peperoni scomparso a 68 anni da Affile: “È ipovedente, potrebbe trovarsi in difficoltà”Sono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso.

Enzo Peperoni scomparso, è salito su un pullman per Subiaco: telecamera lo immortala alla fermata CotralHa preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo.

Altri aggiornamenti su Enzo Peperoni

Temi più discussi: Scomparso da Affile, ricerche lungo l’Aniene anche con droni per Enzo Peperoni; Enzo Peperoni scomparso da Affile: negative le ricerche nell'Aniene, estese a boschi e montagne; Ore d'ansia per Enzo Peperoni. Ricerche nell'Aniene e nei boschi di Subiaco e Affile; Affile – Scomparso un uomo di 69 anni: appello per ritrovare Enzo Peperoni.

Enzo Peperoni scomparso da Affile: negative le ricerche nell’Aniene, estese a boschi e montagneSono in corso le ricerche di Enzo Peperoni, il 68enne scomparso da Affile il 7 marzo scorso. Potrebbe trovarsi a Subiaco, fare attenzione a stazioni ferroviarie e fermate Cotral. fanpage.it

Enzo Peperoni scomparso, è salito su un pullman per Subiaco: telecamera lo immortala alla fermata CotralHa preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo. L’ultimo avvistamento certo è in Piazza Falcone, dove lo immortala una telecamera. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it

Ha preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo. L’ultimo avvistamento certo è in Piazza Falcone, dove lo immortala una telecamera - facebook.com facebook