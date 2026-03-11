enrico nigiotti annuncia il tour maledetti innamorati da giugno in poi

Enrico Nigiotti ha annunciato il tour legato al suo nuovo album, intitolato Maledetti Innamorati, che prenderà il via a giugno. L'artista presenterà dal vivo le canzoni del disco in diverse città italiane, con i biglietti già disponibili. La tournée segue la pubblicazione del suo ultimo lavoro discografico, attirando l’attenzione di fan e appassionati di musica.

Maledetti Innamorati è il nuovo album di Enrico Nigiotti, in tour da giugno, il calendario e i biglietti. Esce venerdì 13 marzo, per Columbia Records Sony Music Italy, Maledetti Innamorati, il nuovo album di Enrico Nigiotti: un album autentico, in cui racconta la vita e i sentimenti con lo sguardo sincero che da sempre caratterizza la sua scrittura. Il disco attraversa le diverse sfumature dell’amore: quello romantico, quello che nasce dall’amicizia e quello che cambia nel tempo, insieme ai momenti di fragilità, nostalgia e consapevolezza che accompagnano il crescere. Tra ricordi, piccole scene quotidiane e riflessioni sul tempo che passa, Nigiotti costruisce un racconto personale ma universale, in cui ognuno può riconoscersi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo, Enrico Nigiotti annuncia il tour estivo in ItaliaSanremo, 27 feb. (askanews) – Dopo aver annunciato il grande appuntamento di A casa a Livorno, in programma il 21 novembre 2026 al Modigliani Forum, Enrico Nigiotti svela oggi un’altra attesissima n ... askanews.it

Enrico Nigiotti: data zero con Maledetti innamoratiIn gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con Ogni volta che non so volare, Nigiotti annuncia il Maledetti innamorati Summer Tour Enrico Nigiotti svela una attesissima novità: il ritorno ... laprovinciacr.it

