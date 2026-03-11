Enotica 2026 | 3 giorni di vino musica ed eros a Roma

Dal 13 al 15 marzo 2026, il CSOA Forte Prenestino a Roma sarà teatro della XIV edizione di Enotica, un festival che dura tre giorni e combina vino, musica ed eros. L’evento si svolgerà nel quartiere Prenestino, attirando appassionati di queste tematiche e offrendo un programma che unisce degustazioni, performance musicali e momenti dedicati all’erotismo.

Il CSOA Forte Prenestino ospiterà dal 13 al 15 marzo 2026 la XIV edizione di Enotica, un festival dedicato al connubio tra vino e eros. L'evento si svolgerà a Roma, offrendo tre giorni di degustazioni biologiche e biodinamiche insieme a performance artistiche e musicali. L'iniziativa promette di staccare i partecipanti dai ritmi frenetici della vita moderna, creando uno spazio alternativo dove odori, sapori ed effusioni aprono la porta a un mondo possibile. Il programma prevede una curatela artistica complessa che include concerti live, set dei DJ e dirette streaming curate dal collettivo Lab-TV. Un palcoscenico a cielo aperto tra musica e vini.