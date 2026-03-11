Enia svela il vuoto | lo spettacolo contro la mafia

Stasera, alle 21:00 al Teatro degli Atti di Rimini, Davide Enia porterà in scena Autoritratto, uno spettacolo che indaga il rapporto nevrotico tra i siciliani e Cosa Nostra. L'opera, premiato come miglior testo italiano nel 2025 con il riconoscimento Ubu, affronta le stragi del 1992 e il caso di Giuseppe Di Matteo come spartiacque della coscienza collettiva. Il regista e attore palermitano, affiancato dalla musica dal vivo di Giulio Barocchieri, non si limita a raccontare fatti storici ma esplora il vuoto emotivo generato dalla rimozione dei traumi mafiosi. Questa rappresentazione teatrale diventa un atto civile per confrontare l'impatto devastante della criminalità organizzata sulla vita quotidiana.