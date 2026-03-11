Energia il vero errore strategico è continuare a far parte dell’UE

Il dibattito sull’energia nucleare entra nel vivo dopo le dichiarazioni di Ursula Von der Leyen, che ha definito un errore strategico il fatto di continuare a far parte dell’Unione Europea in relazione a questa fonte energetica. La presidente della Commissione Europea ha espresso questa posizione in un contesto di discussione sulle politiche energetiche europee, senza approfondire ulteriormente motivazioni o conseguenze.

1. Non si tratta di un errore, ma di una politica deliberata della Germania per indebolire l’energia nucleare francese, e la cosa peggiore è che continua! L’ultima direttiva europea sull’energia, RED III, lo dimostra chiaramente: priorità assoluta per l’energia eolica e solare! 2. Questo “errore strategico” non riguarda solo l’energia nucleare, ma tutto ciò che riguarda l’UE! Dall’agricoltura all’immigrazione, dalla libertà di espressione alla diplomazia, ecc. Il VERO ERRORE STRATEGICO è continuare a far parte dell’UE, è che l’UE esiste ancora! Signora Von der Leyen, lei sta convalidando più che mai la nostra lotta per distruggere l’UE e liberare la Francia tramite la Frexit!” Ursula Von der Leyen reconnaît une « erreur stratégique » de la part de l’UE sur l’énergie nucléaire? 1. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

