Endometriosi e il dolore negato l' indagine | Spesso poco creduto e riconosciuto

Un'indagine recente rivela che il dolore associato all'endometriosi viene spesso ignorato o non creduto dalle persone che ne soffrono. Le testimonianze mostrano come molte pazienti trovino difficile ottenere attenzione e riconoscimento da parte del sistema sanitario e dell'ambiente circostante. La condizione colpisce molte donne, ma spesso il loro dolore non viene adeguatamente preso in considerazione.

Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Il dolore spesso non viene riconosciuto né creduto per chi soffre di endometriosi. È uno dei risultati che emergono da un sondaggio nazionale su oltre 830 testimonianze di donne - oltre la metà (52%) del Nord; il 23% del Centro; il 13,6% del Sud; il 6% dalle Isole, con alcune residenti all'estero - promosso dalla Fondazione italiana endometriosi e diffuso in occasione della campagna di sensibilizzazione dedicata al tema della normalizzazione del dolore femminile. L'iniziativa prevede una serie di installazioni visive nelle metropolitane italiane con l'obiettivo di rendere visibile un fenomeno spesso invisibile: il modo in cui il dolore femminile viene ridotto d'importanza, minimizzato nella società, nelle relazioni quotidiane e, talvolta, anche nei contesti sanitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

