Emilia-Romagna | via la council tax 4 milioni per

Da ameve.eu 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha avviato l’analisi di un nuovo progetto di legge che mira a riorganizzare la rete aeroportuale regionale. La proposta prevede l’eliminazione della council tax e prevede un investimento di 4 milioni di euro. L’obiettivo è modificare la gestione delle infrastrutture aeroportuali nella regione.

La commissione Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha dato il via all’esame di un nuovo progetto di legge volto a riorganizzare la rete aeroportuale regionale. L’iniziativa, presentata mercoledì 11 marzo 2026, mira a creare un sistema integrato che valorizzi gli scali minori come Forlì, Rimini e Parma, affiancandoli al polo principale di Bologna. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’Emilia-Romagna in uno snodo europeo per i flussi turistici e produttivi, puntando sul potenziamento del trasporto combinato tra aereo, ferroviario e marittimo nel rispetto dell’ambiente. La discussione vede contrapposte le visioni di maggioranza e opposizione, con una posta in gioco che include l’abolizione della council tax e stanziamenti specifici per lo sviluppo infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

emilia romagna via la council tax 4 milioni per
© Ameve.eu - Emilia-Romagna: via la council tax, 4 milioni per

Articoli correlati

Aeroporti, l’Emilia-Romagna azzera la council tax per Rimini, Parma e Forlì ma non per BolognaL’Emilia-Romagna abolirà la council tax aeroportuale dal prossimo anno per gli scali di Rimini, Parma e Forlì, che registrano un traffico inferiore...

Aeroporto: "La rimozione della council tax non basta, servono nuove rotte"“Quando la council tax (addizionale comunale sui diritti di imbarco) è stata rimossa a Parma dal 1° gennaio 2026, l’aspettativa non era una semplice...

Una raccolta di contenuti su Emilia Romagna via la council tax 4...

Temi più discussi: Al via il primo Forum sull'Economia urbana in Emilia-Romagna; Emilia-Romagna: dopo il Covid la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%; Al via la settima edizione del Circuito dei Santuari dell’Emilia Romagna; Volteggio 2026: il programma del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Aeroporti, la legge dell’Emilia-Romagna ha il via libera della giuntaBOLOGNA. Procede l’iter della legge sul sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna. Ieri, il via libera della giunta di viale Aldo Moro al progetto di ... corriereromagna.it

Emilia-Romagna. Via libera all’assestamento di bilancio: manovra da 65 milioni di euro, 33 per la sanitàVoto a favore di Pd-Avs-Civici-M5S, contrario di Forza Italia e Lega. Fratelli d’Italia e Rete civica non hanno partecipato al voto. Gli oltre 33 milioni per la tutela della salute finanzierà gli ... quotidianosanita.it

Digita per trovare news e video correlati.