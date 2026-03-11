La commissione Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha avviato l’analisi di un nuovo progetto di legge che mira a riorganizzare la rete aeroportuale regionale. La proposta prevede l’eliminazione della council tax e prevede un investimento di 4 milioni di euro. L’obiettivo è modificare la gestione delle infrastrutture aeroportuali nella regione.

La commissione Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna ha dato il via all’esame di un nuovo progetto di legge volto a riorganizzare la rete aeroportuale regionale. L’iniziativa, presentata mercoledì 11 marzo 2026, mira a creare un sistema integrato che valorizzi gli scali minori come Forlì, Rimini e Parma, affiancandoli al polo principale di Bologna. L’obiettivo dichiarato è trasformare l’Emilia-Romagna in uno snodo europeo per i flussi turistici e produttivi, puntando sul potenziamento del trasporto combinato tra aereo, ferroviario e marittimo nel rispetto dell’ambiente. La discussione vede contrapposte le visioni di maggioranza e opposizione, con una posta in gioco che include l’abolizione della council tax e stanziamenti specifici per lo sviluppo infrastrutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: via la council tax, 4 milioni per

Articoli correlati

Aeroporti, l’Emilia-Romagna azzera la council tax per Rimini, Parma e Forlì ma non per BolognaL’Emilia-Romagna abolirà la council tax aeroportuale dal prossimo anno per gli scali di Rimini, Parma e Forlì, che registrano un traffico inferiore...

Aeroporto: "La rimozione della council tax non basta, servono nuove rotte"“Quando la council tax (addizionale comunale sui diritti di imbarco) è stata rimossa a Parma dal 1° gennaio 2026, l’aspettativa non era una semplice...

Una raccolta di contenuti su Emilia Romagna via la council tax 4...

Temi più discussi: Al via il primo Forum sull'Economia urbana in Emilia-Romagna; Emilia-Romagna: dopo il Covid la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%; Al via la settima edizione del Circuito dei Santuari dell’Emilia Romagna; Volteggio 2026: il programma del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Aeroporti, la legge dell’Emilia-Romagna ha il via libera della giuntaBOLOGNA. Procede l’iter della legge sul sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna. Ieri, il via libera della giunta di viale Aldo Moro al progetto di ... corriereromagna.it

Emilia-Romagna. Via libera all’assestamento di bilancio: manovra da 65 milioni di euro, 33 per la sanitàVoto a favore di Pd-Avs-Civici-M5S, contrario di Forza Italia e Lega. Fratelli d’Italia e Rete civica non hanno partecipato al voto. Gli oltre 33 milioni per la tutela della salute finanzierà gli ... quotidianosanita.it

Ho fatto per dieci anni il presidente della regione Emilia-Romagna e, precedentemente, ho amministrato per diversi anni in due diversi comuni. Mai mi sarei sognato di preparare (o darne mandato) dossier per screditare giornalisti non graditi e, in tal modo, cer - facebook.com facebook

#Cultura. Porte aperte all’ #arte e alla #bellezza: tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate Fai di Primavera, in Emilia-Romagna 53 luoghi visitabili. La #notizia regioneer.it/cultura11mar26 x.com