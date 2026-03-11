Nel match contro il Torino, Eljif Elmas e Alisson Santos si sono distinti e hanno suscitato l’interesse del Napoli, che ora sta valutando i riscatti dei due giocatori. Entrambi hanno contribuito alla vittoria, e il club sta analizzando le opzioni per proseguire con i rispettivi contratti. La decisione sulla permanenza verrà presa nelle prossime settimane.

Nel successo contro il Torino due protagonisti hanno acceso l’entusiasmo del pubblico: Eljif Elmas e Alisson Santos. Le loro prestazioni hanno rafforzato l’idea del club di puntare su di loro anche per il futuro. Il Napoli sta infatti valutando il riscatto di entrambi i giocatori. L’operazione complessiva potrebbe arrivare a circa 34 milioni di euro tra Lipsia e Sporting Lisbona. Il club azzurro ha già individuato in loro due elementi importanti per il progetto tecnico. Le qualità mostrate nelle ultime settimane hanno convinto la dirigenza e lo staff tecnico, anche se per le decisioni definitive ci sarà ancora tempo. Prima di pensare al mercato, infatti, la priorità resta il presente. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Elmas e Alisson convincono: Napoli valuta i riscatti

