Venerdì Ellie Goulding ha dato alla luce la sua seconda figlia, una bambina sana. La cantante ha confermato la nascita attraverso un messaggio in cui ha detto di essere completamente innamorata della piccola. La notizia è stata comunicata pubblicamente dalla stessa artista, che ha condiviso l’evento con i suoi fan sui social media. La nascita della bambina rappresenta un momento importante nella sua vita personale.

"Venerdì ho dato alla luce una bellissima bambina sana. Siamo completamente innamorati di lei" dichiara Ellie Goulding annunciando la nascita della sua seconda figlia Solo poco tempo fa Ellie Goulding aveva scelto di svelare la sua gravidanza ai British Fashion Awards a Londra, cavalcando il red carpet con un look che aveva l’intenzione di mettere in risalto il pancione. Ebbene oggi è diventata mamma per la seconda volta ufficialmente poichè venerdì è nata la sua bambina e ad annunciarlo è stata proprio l’artista. Il padre della piccola è il compagno Beau Minniear. Ellie Goulding annuncia la nascita della seconda figlia su Instagram e lo fa... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ellie Goulding mamma per la seconda volta: è nata la figlia

