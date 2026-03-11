Mercoledì 11 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, una nuova opera di Ellekappa suscita clamore con un’immagine forte: gli Stati Uniti sono rappresentati come un beone che ruggisce. La vignetta utilizza questa metafora per illustrare un’immagine vivida di un paese che, secondo l’autrice, si mostra in modo aggressivo e rumoroso. La scena viene condivisa immediatamente sui social e sui quotidiani.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, una nuova opera di Ellekappa cattura l’attenzione pubblica con una metafora potente: gli Stati Uniti raffigurati come un beone che ruggisce. Questa immagine non è solo un disegno, ma un commento visivo sulla condizione attuale della superpotenza americana. L’autore utilizza il simbolo del ruggito per descrivere un atteggiamento aggressivo e disordinato, suggerendo che sta attraversando un momento di instabilità profonda. La vignetta appare nel contesto di una cronaca internazionale che analizza le dinamiche globali senza fornire ancora esiti definitivi su come questa situazione evolverà. Il linguaggio simbolico del fumetto politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ellekappa: gli USA come beone che ruggisce

