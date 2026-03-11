Durante la Milano Fashion Week, un breve video ha mostrato Elisa che guarda altrove e Chiara Ferragni al telefono. Il filmato, diventato virale sui social, ha acceso discussioni tra gli utenti e ha portato alla ribalta le due figure pubbliche, entrambe influenti nel loro ambito, ma con atteggiamenti molto diversi durante l’evento. La scena ha generato commenti e reazioni online.

Un breve video registrato durante una sfilata alla Milano Fashion Week ha acceso il dibattito sui social e riportato sotto i riflettori due protagoniste molto diverse del panorama italiano: la cantautrice Elisa e l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Nelle immagini, diventate rapidamente virali, le due sono sedute una accanto all’altra in prima fila a una sfilata, ma sembrano ignorarsi completamente. Nessuna parola, nessuno sguardo incrociato: solo un evidente distacco che ha fatto parlare gli utenti del web. Il filmato ha così scatenato interpretazioni, commenti e ipotesi su un possibile gelo tra le due. La scena che ha fatto discutere è stata ripresa da alcuni presenti seduti vicino al front row della sfilata dello stilista Marco Rambaldi durante la Milano Fashion Week. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elisa guarda altrove, Ferragni al telefono: il gelo che spacca i social (ecco cosa mostra il video virale)

Articoli correlati

Il video virale sulla Groenlandia che infiamma i social: cosa c’è dietro il video che imbarazza l’America?Negli ultimi giorni, un breve video pubblicato su TikTok ha attirato l’attenzione internazionale per il suo contenuto provocatorio e simbolico.

“Che cosa c’era nella loro acqua?”: il post virale sui social che mette a confronto i vip di ieri e di oggi alla stessa età è virale (e impietoso)Nel vedere i confronti tra star di ieri e di oggi messe una accanto all'altra nel momento in cui avevano la stessa età c'è chi osserva: “Ecco perché...