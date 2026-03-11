Elicotteri droni e cani cercano Enzo Peperoni scomparso | telecamera lo immortala al cimitero di Subiaco

Elicotteri, droni e cani stanno partecipando alle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, dove una sessantina di soccorritori si stanno muovendo nel tentativo di trovarlo. La sua scomparsa ha portato sul campo numerosi volontari e mezzi specializzati, tra cui una telecamera che lo ha ripreso al cimitero del paese. Le operazioni sono in corso da diverse ore.

Elicotteri, droni e cani sono impegnati nelle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, insieme a una sessantina di soccorritori. Una telecamera lo immortala vicino al cimitero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Enzo Peperoni scomparso, è salito su un pullman per Subiaco: telecamera lo immortala alla fermata CotralHa preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo. Enzo Peperoni scomparso, al setaccio i boschi tra Subiaco e AffileProseguono le ricerche di Enzo Peperoni, il 69enne che è scomparso sabato 7 marzo. Una selezione di notizie su Enzo Peperoni Elicotteri, droni e cani cercano Enzo Peperoni scomparso: una telecamera lo immortala vicino al cimiteroElicotteri, droni e cani sono impegnati nelle ricerche di Enzo Peperoni a Subiaco, insieme a una sessantina di soccorritori ... fanpage.it Enzo Peperoni scomparso, è salito su un pullman per Subiaco: telecamera lo immortala alla fermata CotralHa preso un pullman da Affile ed è sceso a Subiaco Enzo Peperoni, scomparso dal 7 marzo. L’ultimo avvistamento certo è in Piazza Falcone, dove lo immortala una telecamera. Leggi le notizie prima degli ... fanpage.it