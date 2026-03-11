Elia tenta il terzo mandato | Devo completare il percorso Sento la responsabilità

Luca Elia, sindaco di Baranzate e rappresentante del Pd con la lista Progetto per Baranzate, ha annunciato la sua candidatura per un terzo mandato dopo aver guidato la città per dieci anni. Elia ha dichiarato di voler completare il percorso avviato e di sentire la responsabilità di proseguire l’amministrazione. La sua decisione arriva in un momento di continuazione politica a livello locale.

Tutt’altro che stanco: Luca Elia (nella foto) sindaco di Baranzate, esponente del Pd e della lista Progetto per Baranzate, dopo dieci anni di governo cittadino ha deciso di rimettersi a disposizione per il terzo mandato amministrativo. Come mai? "Perché il lavoro iniziato deve essere portato a compimento. In molti, dai consiglieri comunali agli assessori, dal partito locale a quello metropolitano, fino alle persone che hanno condiviso questo percorso amministrativo, mi hanno chiesto di mettermi ancora a disposizione. È una scelta che nasce dalla responsabilità verso la comunità e dalla volontà di completare un percorso che ha già dato risultati importanti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elia tenta il terzo mandato: "Devo completare il percorso. Sento la responsabilità" Articoli correlati Montello a un bivio, la sindaca: “Pronta a dimettermi, il consiglio si prenda la responsabilità di far terminare o meno il mandato”In attesa della resa dei conti di venerdì mattina, quando il consiglio comunale sarà chiamato a prendere decisioni cruciali per il futuro del paese,... Leggi anche: Crans-Montana, il sindaco: “Sento il peso della responsabilità” Contenuti utili per approfondire Elia tenta Argomenti discussi: Elia tenta il terzo mandato: Devo completare il percorso. Sento la responsabilità; La candidata Occhipinti: Rimetto il cittadino al centro per anni è stato dimenticato.