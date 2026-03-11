A Macugnaga le urne saranno aperte prima del previsto, in anticipo rispetto alle date ufficiali. Le votazioni si terranno il 23 maggio e coinvolgeranno i cittadini del comune, uno dei cinque che nel Verbano Cusio Ossola devono eleggere i loro rappresentanti. Le elezioni sono state anticipate rispetto alle consuete date previste per questa tornata elettorale.

Le urne si apriranno il 24 e il 25 maggio nei cinque comuni del Verbano Cusio Ossola chiamati a rinnovare la propria rappresentanza. Tra questi, Macugnaga torna al voto prima del termine naturale del mandato a seguito dell’arresto del sindaco Alessandro Bonacci. Le consultazioni coinvolgeranno anche Baveno, Borgomezzavalle, Crevoladossola e Stresa, con regole elettorali che variano in base alla dimensione demografica di ciascun centro abitato. L’evento non è solo un rito amministrativo, ma un momento cruciale per definire l’assetto politico dei territori montani e lacustri della provincia. La presenza di casi come quello di Macugnaga introduce una variabile imprevista nel calendario elettorale regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni VCO: Macugnaga vota in anticipo per l'arresto

