A Pescara, nelle elezioni parziali, quattro candidati hanno superato i mille voti, con Cristian Orta che si posiziona in testa alla graduatoria. La competizione si svolge tra questi candidati, tutti raccolgono preferenze significative e si attestano oltre la soglia simbolica. I risultati definitivi saranno pubblicati nei prossimi giorni.

Le elezioni parziali a Pescara hanno quattro candidati superare la soglia simbolica dei mille preferenze, con Cristian Orta in testa. La proclamazione ufficiale degli eletti confermerà uno spostamento di seggi: Forza Italia guadagna un posto mentre Fratelli d’Italia ne perde uno. Nelle 170 sezioni elettorali dove si è svolta la votazione ripetuta tra l’8 e il 9 marzo, i dati preliminari delineano un quadro preciso della forza politica locale. Non si tratta ancora di risultati definitivi, poiché manca la formale proclamazione degli eletti, ma il conteggio delle preferenze offre già una fotografia nitida delle dinamiche al Palazzo di Città. L’atmosfera è quella di un territorio che cerca stabilità dopo le incertezze del voto parziale, con un equilibrio politico che sta per essere ridefinito tra centrodestra e centrosinistra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni Pescara: Orta guida la corsa ai 1.200 voti

