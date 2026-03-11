Il Partito Democratico ha presentato ufficialmente la candidatura di Paola Morsiani alle prossime elezioni comunali. La candidata, ex vicequestore di Sesto, ha iniziato un tour di presentazione per raccogliere consensi e sostenitori. La Morsiani rappresenta la scelta del partito per cercare di tornare alla guida della città dopo i due mandati della precedente amministrazione.

Il Partito Democratico non perde tempo e fa quadrato attorno alla candidatura di Paola Morsiani. I Dem puntano sull’ex vicequestore di Sesto per tornare al governo della città, dopo i due mandati della Giunta Di Stefano. Così, dopo aver portato il suo nome nella discussione con le altre forze del centrosinistra, il Pd ha deciso ora di "convocare gli attivi degli iscritti nei nostri tre circoli cittadini". Da domani, dunque, l’ex dirigente del commissariato inizierà un tour per farsi conoscere dal popolo Dem. "Sarà un momento utile per presentarvi Paola Morsiani, direttamente nei circoli a tutti voi. Vogliamo che questi appuntamenti siano occasioni di dialogo aperto, utili per uno scambio di idee e per condividere con voi il percorso che stiamo iniziando". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni del sindaco. Il Pd punta sulla Morsiani. Tour di presentazione

Articoli correlati

Elezioni: il Pd di Catanzaro punta su BuccolieriNel panorama politico di Catanzaro, il gruppo consiliare del Partito Democratico ha ufficialmente accolto la presentazione della lista dei...

Verso le elezioni. Vitali segretaria del Pd. Sindaco, spunta MalvataniFermo al bivio politico: Dorotea Vitali segretaria del Pd, spunta il nome di Angelica Malvatani per la corsa alla fascia tricolore Fermo è chiamata a...

Contenuti e approfondimenti su Elezioni del sindaco Il Pd punta sulla...

Temi più discussi: Elezioni comunali per i cittadini comunitari residenti; L'8 e il 9 marzo l'appuntamento con le elezioni parziali: come e dove si vota; C'è l'accordo, Simone Venturini è il candidato sindaco del centrodestra a Venezia; Risultati elezioni provinciali a Cosenza, Biagio Faragalli eletto nuovo presidente.

Carlo Masci per la terza volta sindaco con 4.258 voti (55,43%). Forza Italia con 1.804 (24,7%) è primo partitoEcco le percentuali e i voti definitivi incassati dai candidati sindaci e le liste nell'elezione parziale dell'8 e del 9 marzo. Forza Italia riconferma il suo sindaco ed è prima nella coalizione stacc ... ilpescara.it

Varazze 2027, in vista delle elezioni il consigliere Robello lancia un appello: Serve un candidato sindaco e un gruppo forteSe da una parte il sindaco uscente Pierfederici molto probabilmente si ricandiderà, l'opposizione uscente non ha il nome dello sfidante: Se Varazze vi sta davvero a cuore, è il momento di uscire da ... savonanews.it

Retroscena Barcellona A pochi giorni dalle elezioni presidenziali del #Barcellona, @Glongari ha svelato un retroscena che coinvolge l’attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid. #sportitalia #barcellona #atletico x.com

#AFRAGOLA Elezioni 2026: il racconto aggiornato della corsa verso le prossime amministrative cittadine con Gennaro Giustino Servizio a cura di Maurizio Cerbone #NANOTV #OnTheRoad #ThebackGround facebook