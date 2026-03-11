Elezioni comunali 2026 tutti i comuni del Vco al voto

Il 24 e 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in cinque comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco. La tornata elettorale coinvolge tutte le municipalità della zona, con le urne aperte per due giorni consecutivi. Saranno decisivi i risultati in queste amministrative che riguardano l’intera provincia.

