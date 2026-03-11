Elezioni Chieti | Avs sceglie Nardone e valuta Menna

Nella provincia di Chieti, le elezioni sono fissate per il 15 marzo e l’attenzione si concentra sulle scelte di Alleanza Verdi e Sinistra, che ha deciso di sostenere Nardone come candidato. Nel frattempo, la stessa coalizione sta valutando la possibilità di appoggiare Menna, senza conferme ufficiali. La campagna elettorale prende forma in vista della consultazione.

La scena politica della provincia di Chieti si sta preparando per il voto del 15 marzo, dove Alleanza Verdi e Sinistra ha definito la sua strategia elettorale. Il partito sostiene ufficialmente Roberto Nardone come candidato civico per il rinnovo del Consiglio provinciale. Parallelamente, viene espresso un supporto condizionato alla ricandidatura di Francesco Menna alla presidenza, con l'intenzione di valutare l'amministrazione attuale subito dopo le elezioni comunali. Questa dichiarazione arriva in un momento cruciale, poiché il mandato dell'attuale presidente scadrà solo nella primavera del 2027, creando uno scenario politico complesso. La scelta di sostenere Nardone riflette una volontà di rappresentare specifiche istanze territoriali legate alla Costa dei trabocchi.