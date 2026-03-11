Ecco il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia | Entra nel vivo

Il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia è stato ufficialmente avviato e sta procedendo con lavori concreti. Questa mattina, mercoledì 11 marzo, rappresentanti delle istituzioni si sono incontrati con i tecnici di Anas, tra cui l’ingegner Matteo Colleoni, per visionare le varie fasi di realizzazione e verificare lo stato di avanzamento. La visita ha confermato l’avanzamento delle operazioni sul campo.

Il cantiere della ciclopedonale Pradello-Abbadia entra nel vivo. A testimoniarlo sono stati i rappresentanti delle istituzioni che questa mattina, mercoledì 11 marzo, hanno incontrato i tecnici di Anas fra cui l'ingegner Matteo Colleoni per fasi spiegare e verificare con i proprio occhi.