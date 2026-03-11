È sopravvissuto a tutto | al divorzio a professioni improbabili agli anni Novanta a Big Jim e persino a Ryan Gosling | i primi sessantacinque anni di un personaggio che ha impiegato mezzo secolo per capire chi fosse

Q uando Kenneth Sean Carson arrivò sugli scaffali l'11 marzo del 1961, nessuno avrebbe mai immaginato che quel ragazzo di plastica, capelli scolpiti, sorriso da bravo vicino di casa, costume da bagno rosso e un asciugamano giallo sottobraccio, sarebbe diventato un frammento della memoria collettiva. Costava 3 dollari e 50 centesimi e non aveva nemmeno il nome sulla scatola, eppure già portava addosso un destino: essere il compagno di Barbie, la star assoluta di Mattel. Sessantacinque anni dopo, tuttavia, Ken è ancora lì su quegli scaffali. Sorridente, abbronzato, con quell'aria da eterno ospite di un sabato pomeriggio californiano.