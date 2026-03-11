È morto questa mattina monsignor Angelo Centemeri, prevosto di Saronno dal 1982 al 2007 e cappellano della casa di riposo Gianetti per sedici anni. La sua morte rappresenta la perdita di una figura di riferimento per la comunità locale, che lo aveva conosciuto e apprezzato per molti anni. La notizia si diffonde tra i cittadini e le istituzioni della città.

© Ilnotiziario.net - È morto monsignor Angelo Centemeri, fu prevosto di Saronno per 25 anni

