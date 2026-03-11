E’ morto a 50 anni Luca Conti Scrittore e blogger è stato tra i primi in Italia a credere nella rete

E’ morto a 50 anni Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Era noto per essere stato tra i primi in Italia a credere nel potenziale della rete, contribuendo attivamente al mondo dell’informazione, della cultura e della politica cittadina. La sua scomparsa è stata comunicata ieri dall’ospedale di Senigallia, dove si trovava ricoverato.

Lutto nel mondo dell’informazione, della cultura e della politica cittadina. E’ morto ieri all’ospedale di Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Tra i primi in Italia a intuire le potenzialità della rete, Conti da tempo era malato di tumore, condizione che aveva scelto di raccontare sui suoi spazi virtuali. Nato nel 1975, Conti è stato una figura centrale per l’innovazione digitale in Italia. Nel 2002 aveva fondato "Pandemia.info", uno dei primi blog italiani, diventando un punto di riferimento per la comprensione dei nuovi media, dei linguaggi e, in seguito, di web marketing. Autore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Morto Luca Conti, è stato uno dei primi blogger in ItaliaLa notizia della scomparsa di Luca Conti segna la fine di un’epoca per il panorama digitale italiano.

È morto a 50 anni Luca Conti, il punto di riferimento della blogosfera italianaÈ morto a 50 anni nella sua Senigallia Luca Conti, scrittore, blogger, docente e consulente, una delle figure più influenti nella diffusione della cultura di Internet, dei social media e del marketing ... ilfattoquotidiano.it

Morto Luca Conti, tra i primi blogger italiani e pionere del web(ANSA) - SENIGALLIA, 10 MAR - È morto questa mattina all'ospedale di Senigallia (Ancona) Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale. Aveva 50 anni. Tra i primi in Italia a i ... msn.com

Luca Conti. 1975–2026. Ci siamo conosciuti quando "il Web" era ancora una cosa strana che frequentavano le persone strane, come forse lo eravamo un po' noi. Era il tempo di parole che oggi hanno molto meno senso: blogstar, barcamp, e in generale quell x.com

«Da tempo combatteva contro un tumore, una battaglia che aveva scelto di raccontare apertamente sui suoi spazi online. » Luca Conti, scrittore, blogger e consulente di comunicazione digitale, si è spento a 50 anni. Nel corso degli anni Duemila, il suo blog er facebook