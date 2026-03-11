È morta Martina d’Este | il terribile annuncio

La comunità di Tolentino piange la scomparsa di Martina D’Este, deceduta all’età di 39 anni dopo aver combattuto una lunga malattia. La notizia ha colpito molti abitanti, che hanno espresso il loro cordoglio. La sua morte è stata annunciata ufficialmente e ha generato grande tristezza tra amici e conoscenti.

La comunità di Tolentino è in lutto per la morte di Martina D’Este, scomparsa a 39 anni dopo una lunga malattia. La notizia si è diffusa nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra amici, conoscenti e tra quanti avevano condiviso con lei esperienze lavorative e di volontariato. Martina D’Este era conosciuta in città per la sua presenza nel tessuto sociale e per l’impegno portato avanti nel tempo, nonostante una patologia affrontata per oltre quindici anni. La storia di Martina D’Este a Tolentino: lavoro e attività nella ristorazione. Il percorso professionale di Martina D’Este era iniziato nella panetteria di famiglia, il Dolce Forno, dove lavorava insieme ai genitori Massimo e Stefania. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Addio alla 39enne Martina D'Este. Era stata al timone dell'Osteria D'EsteTolentino, 10 marzo 2026 – Un’intera comunità in lacrime per la 39enne Martina D’Este, che si è spenta oggi circondata dall’amore dei suoi cari.

Martina D’Este: morta a 39 anni dopo una grave malattia la figlia dell’ex candidato sindaco di TolentinoUn profondo dolore ha colpito la comunità di Tolentino, che oggi si stringe attorno alla famiglia di Martina D’Este, la 39enne scomparsa dopo una lunga malattia. La notizia della sua morte si è ... thesocialpost.it

La ristoratrice Martina D’Este uccisa da una malattia a 39 anni. Stravolta la comunità di TolentinoTOLENTINO Lutto a Tolentino per la morte della 39enne Martina D’Este. Il suo cuore ha smesso di battere nella tarda mattinata di ieri nella casa di famiglia, in viale Vittorio Veneto. corriereadriatico.it

