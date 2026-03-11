È il vero desiderio di Chivu Marotta lo accontenta | gioca in Serie A

Chivu ha manifestato chiaramente il suo desiderio di tornare a giocare in Serie A e questa richiesta è stata confermata da Marotta, che ha deciso di accontentarlo. La trattativa tra le parti si è avviata con l’obiettivo di portare il difensore nel campionato italiano. La volontà di entrambe le parti sembra essere quella di concludere l’accordo nel più breve tempo possibile.

