Dumfries titolare in Inter Atalanta? Chivu spera | la notizia verso la gara in programma sabato

Dumfries è tornato ad allenarsi con la squadra da alcune settimane e ora spera di essere impiegato dall'inizio nella partita contro l'Atalanta, in programma sabato. Chivu, l’allenatore, aspetta di decidere se schierarlo dal primo minuto. La squadra si prepara alla sfida con l’obiettivo di migliorare il rendimento in campionato.

Inter News 24 Dumfries è rientrato da qualche settimana ed ora spera nel ritorno in campo anche dal primo minuto contro l’Atalanta. Finalmente dopo un’attesa di quattro mesi, Denzel Dumfries tornerà a giocare dal primo minuto. Sabato alle 15:00 in Inter-Atalanta, mister Cristian Chivu potrà contare sull’esterno olandese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri avranno così una doppia grande spinta sulle fasce, a sinistra con Federico Dimarco (uno dei migliori in stagione) e a destra ora ci sarà Denzel che potrà dare una marcia in più rispetto a Luis Henrique. Dumfries torna titolare contro l’Atalanta: quante partite ha saltato in stagione?. 🔗 Leggi su Internews24.com

