Dumfries è il tuo momento | titolare contro l’Atalanta

Denzel Dumfries si prepara a scendere in campo come titolare contro l’Atalanta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’esterno olandese dovrebbe tornare a vestire la maglia da titolare sulla fascia destra dell’Inter dopo 125 giorni. La partita si terrà sabato e rappresenta un'occasione importante per Dumfries di rientrare dall’inizio.

Denzel Dumfries è pronto a riprendersi la fascia destra dell’Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno olandese dovrebbe tornare titolare nella sfida di sabato contro l’Atalanta, ritrovando una maglia dal primo minuto dopo 125 giorni. Il rientro di Dumfries rappresenta una soluzione tattica importante per la squadra di Cristian Chivu. Durante la sua assenza, infatti, l’Inter ha perso una delle sue principali armi sulle corsie laterali, finendo spesso per sviluppare il gioco soprattutto sulla fascia sinistra. Una situazione che ha reso Federico Dimarco ancora più centrale nelle manovre offensive, ma allo stesso tempo ha reso il gioco nerazzurro più prevedibile, con la squadra sbilanciata su un solo lato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

