Due startup fermane conquistano Londra con l’innovazione

Due startup di Fermo hanno raggiunto Londra per partecipare al Smau London, evento dedicato all’innovazione. Le due aziende, nate nel cuore della provincia, sono state selezionate per presentare le loro soluzioni innovative nel settore tecnologico. La partecipazione si inserisce in un progetto di espansione internazionale, con l’obiettivo di mostrare le capacità imprenditoriali della regione nel mercato globale.

Due realtà imprenditoriali nate nel cuore della provincia di Fermo hanno preso il volo verso Londra per rappresentare l’innovazione italiana al Smau London. Si tratta di Linky, radicata a Monte Vidon Corrado, e Rafla, con sede a Montegiorgio, entrambe selezionate per partecipare alla tappa britannica del più grande evento italiano dedicato all’innovazione. La delegazione marchigiana, composta da sei startup tra cui queste due gemme fermane, si inserisce in una selezione nazionale di quaranta realtà scelte per il loro alto potenziale tecnologico. L’evento funge da ponte strategico tra il sistema produttivo italiano e l’hub finanziario e tecnologico londinese, creando un terreno fertile per incontri diretti tra imprese locali e investitori internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

