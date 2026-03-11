Due sindaci di destra si sposano | la legge sulle unioni

Due sindaci di area politica conservatrice si preparano a sposarsi, portando alla luce il funzionamento della legge sulle unioni civili. La coppia, entrambi amministratori pubblici, sta per ufficializzare il loro matrimonio nel territorio abruzzese, dimostrando come la normativa venga applicata anche in contesti locali. La notizia evidenzia un passo concreto nella regolamentazione delle unioni civili tra figure pubbliche.

Il matrimonio civile tra due amministratori pubblici di area politica conservatrice sta per diventare realtà nel territorio abruzzese, confermando l’efficacia della normativa sul riconoscimento delle unioni. L’impegno del 27 giugno vedrà uniti Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone legato ai Fratelli d’Italia, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino esponente della Lega, una coppia insieme da cinque anni che userà lo strumento giuridico nato sotto un governo di centrosinistra. La vicenda ha scatenato una riflessione profonda da parte di Stefania Pezzopane, già parlamentare e attuale consigliera comunale, la quale ricorda come tale legge sia stata ostacolata dalla destra stessa durante il dibattito legislativo del 2016. 🔗 Leggi su Ameve.eu

