Dopo quarant’anni di crescita basata su investimenti, esportazioni e settore immobiliare, la Cina si prepara a ridurre il ritmo per rafforzarsi su altri fronti. La strategia mira a un modello di sviluppo più sostenibile, con un’attenzione maggiore all’innovazione e al consumo interno. La decisione arriva in un momento di cambiamenti economici globali che coinvolgono anche le politiche interne del paese.

Dopo quarant’anni di espansione trainata da investimenti, export e immobiliare, la leadership di Xi Jinping sembra accettare l’ingresso in una fase di crescita più lenta ma più strategica, in cui il parametro decisivo non è più la velocità dello sviluppo ma la sua qualità: capacità tecnologica, resilienza industriale e sicurezza economica. Il significato delle Due Sessioni. Le cosiddette Due Sessioni — le riunioni annuali della Conferenza consultiva politica del popolo cinese e dell’Assemblea nazionale del popolo — rappresentano il principale appuntamento politico della Cina. Anche se l’Assemblea funziona soprattutto come organo di ratifica delle decisioni già prese dal Partito comunista, questi incontri restano fondamentali per comprendere la direzione strategica del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Due Sessioni, un obiettivo. La Cina cresce meno per diventare più forte

