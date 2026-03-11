Due cooperanti sono rimaste bloccate a Beirut per più di dieci giorni senza informazioni su quando sarebbe stato possibile il ritorno in Italia. L’ambasciata ha comunicato che le persone coinvolte devono arrangiarsi. La situazione ha generato preoccupazione tra familiari e colleghi, mentre le due donne si trovano in attesa di indicazioni ufficiali. Nessuna ulteriore comunicazione è stata fornita fino a questo momento.

Per oltre dieci giorni sono rimaste bloccate a Beirut senza sapere quando sarebbero riuscite a tornare in Italia. Laura Tonello, 58enne, impegnata in Siria in un progetto umanitario, aveva il volo di rientro previsto il primo marzo. Come Marianna Ciociola, 46 anni, che ha raggiunto la collega in Libano e sarebbe dovuta rientrare il 28 febbraio. Entrambi i voli sono stati cancellati il 27 febbraio. Le due cooperanti si sono rifugiate al Collège du Sacré Coeur, una scuola cristiana cattolica maronita nel quartiere di Gemmayze, a circa sette chilometri dalle zone più colpite dai bombardamenti. Ciociola è rientrata il 9 marzo con un volo Middle East Airlines diretto a Istanbul. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Due cooperanti bloccate a Beirut. L’ambasciata: «Arrangiatevi»

